Educación

¿Por Qué No Hay Clases el Viernes 13 de Noviembre 2026? SEP Confirma Suspensión de Actividades

Este viernes 13 de noviembre, SEP suspenderá las clases en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México. Conoce aquí el motivo

Por Qué No Hay Clases el 13 de Noviembre 2026Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un mega puente de 4 días. Foto: Cuartoscuro
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