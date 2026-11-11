¿Por Qué No Hay Clases el Viernes 13 de Noviembre 2026? SEP Confirma Suspensión de Actividades

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un mega puente de 4 días, que inicia desde este viernes, por lo que muchos padres de familia se preguntan por qué no hay clases el 13 de noviembre de 2026

Luego del fin de semana largo en el que se unió el descanso del CTE de octubre y el dia de muertos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la nueva suspensión de actividades de viernes a lunes por diferentes motivos que a continuación te explicamos.

¿Por qué no hay clases el viernes 13 de noviembre?

Fuera de una cuestión supersticiosa, ya que se cree que este día es de mala suerte, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria cerrarán sus puertas a los alumnos debido a que se realizará el primer registro de calificaciones del ciclo escolar 2026-2027.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estos son los Días sin Clases en Noviembre 2026

Es en este momento cuando los docentes suben las evaluaciones al SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa), por lo que no hay clases el viernes 13 de noviembre y se otorga el día libre a los estudiantes de nivel básico.

Una vez que se haga este registro, se hará entrega de la primera boleta de calificaciones a los papás, mamás o tutores de los estudiantes, la cual está programada del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario.

¿Por qué no hay clases el lunes 16 de noviembre?

El mega puente de 4 días se completará con la suspensión de clases el 16 de noviembre, debido a que este día es el tercer lunes del mes, fecha en la que se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Al ser un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), los alumnos y maestros no deberán acudir a las escuelas, y regresarán a clases hasta el martes 17 de noviembre 2026 para continuar con la programación del ciclo escolar.

PPP