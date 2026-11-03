Educación

¿Cuándo Es el Próximo Mega Puente de Noviembre 2026? SEP Confirma Descanso de Otros 4 Días

Luego de cuatro días de descanso, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que esperar mucho para disfrutar de otro mega puente

Checa Cuándo Es Descanso de 4 Días Confirmado por la SEPEl calendario escolar marca otro mega puente en noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Próximo Mega Puente de Noviembre 2026: ¿Cuándo Es Descanso de 4 Días Confirmado por la SEP? | N+