¿Cuándo Es el Próximo Mega Puente de Noviembre 2026? SEP Confirma Descanso de Otros 4 Días

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pudieron disfrutar de un fin de semana largo por el CTE de octubre y Día de Muertos 2026, y no tendrán que esperar mucho para el próximo mega puente de noviembre, el cual será de 4 días, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego de cuatro días de descanso, que para algunos se convirtieron en cinco días, los alumnos de nivel básico regresaron a clases este martes 3 de noviembre de 2026, sin embargo muy pronto volverán a tener fechas libres.

¿Cuándo es el próximo puente en noviembre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP 2026-2027, el próximo fin de semana largo será del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, es decir que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un mega puente de 4 días sin clases.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estos son los Días sin Clases en Noviembre 2026

De esta manera, los alumnos de nivel básico regresarán a sus respectivas escuelas hasta el martes 17 de noviembre de 2026 para continuar con la programación del ciclo escolar.

¿Por qué será el próximo mega puente de noviembre 2026?

El fin de semana largo de 4 días se debe a que el viernes 13 de noviembre se realizará el primer registro de calificaciones, que es cuando los maestros suben las evaluaciones al sistema, motivo por el cual se suspenden las clases.

Mientras que el día feriado oficial del aniversario de la Revolución Mexicana se recorrerá al lunes 16 de noviembre, por lo que este es un día de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), de ahí que se cerrarán completamente las escuelas.

Estos dos días, unidos con el sábado y domingo, da como resultado un mega puente de cuatro días de descanso para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP.

Es importante señalar que algunas escuelas privadas pueden tomar la decisión de no suspender las clases el viernes 13 de noviembre, por lo que se recomienda seguir las indicaciones que den las autoridades educativas.

PPP