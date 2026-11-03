¿Hoy 3 de Noviembre 2026 Hay Clases? Confirman Megapuente de 5 Días para Estos Alumnos

Las tradicionales celebraciones de Día de Muertos no solo dejaron días de fiestas, comunidad y una oportunidad de recordar a los seres queridos que trascendieron, sino que también permitieron tomar un descanso a miles de personas, aunque algunos tendrán un día más de asueto. Si te preguntas: "¿Hoy hay clases?", te contamos quiénes son los alumnos que no tienen actividades escolares.

Y es que el periodo de días libres de diciembre ya tiene fecha, pero antes se prevén al menos cuatro días en los que no hay clases y uno de ellos está relacionado con la preparación de las calificaciones.

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¿Hay clases hoy 3 de noviembre 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este martes 3 de noviembre se reanudan las clases a nivel nacional, luego del megapuente de Día de Muertos, siendo el próximo día libre para estudiantes de nivel básico el viernes 13 de noviembre, que también se juntará con el día festivo por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

Cabe recordar que noviembre es uno de los meses con más días de suspensión de clases en el ciclo escolar, al ser también el mes que concentra algunas de las fechas cívicas más relevantes del año.

Además, también funge como una antesala a los festejos decembrinos, que están acompañados de las vacaciones que empiezan oficialmente el lunes 21 de diciembre y serán cerca de tres semanas de descanso.

¿Quiénes no tienen clases hoy martes?

Los estudiantes de nivel básico y medio superior en los municipios indígenas de Vercaruz no tendrán clases este 3 de noviembre, según la circular 0031/2026 de la Secretaría de Educación veracruzana.

Por ellos, las siguientes localidades regresarán a las aulas hasta el miércoles 4 de noviembre:

Astacinga

Atlahuilco

Benito Juárez

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coetzala

Coxquihui

Coyutla

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chontla

Chumatlán

Espinal

Filomeno Mata

Ilamatlan

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero



Lo mismo sucede en el Estado de México, donde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación otorgó el día para continuar con las celebraciones de Día de Muertos, según se comunicó en las escuelas de nivel básico.