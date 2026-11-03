Educación

¿Hoy 3 de Noviembre 2026 Hay Clases? Confirman Megapuente de 5 Días para Estos Alumnos

A unas semanas de que arranquen las vacaciones de Navidad, ha llegado el primero de dos grandes momentos para descansar y celebrar. Para algunos, este periodo será más largo.

Mañana no hay clasesSe desarrolla el primer megapuente de noviembre 206. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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