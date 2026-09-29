Educación

Calendario de Vacaciones 2026-2027: ¿Cuándo Son las Próximas en Invierno? Fechas Oficiales

Conoce cuándo son las vacaciones de invierno en México para que las anotes en tu agenda y vayas planeando tus descansos

Checa Cuándo Son las Próximas Vacaciones de Invierno en MéxicoLas vacaciones de invierno se otorgan por las fiestas decembrinas. Foto: Cuartoscuro

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