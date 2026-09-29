Calendario de Vacaciones 2026-2027: ¿Cuándo Son las Próximas en Invierno? Fechas Oficiales

Uno de los temas que más interesa a los estudiantes y padres de familia es el calendario de vacaciones 2026-2027, y acá te decimos cuándo son las próximas en invierno, de acuerdo con la programación escolar en México.

Luego de que algunos alumnos pudieron disfrutar del primer puente del ciclo escolar por el CTE de septiembre 2026, se confirmaron las fechas en las que habrá suspensión de clases esta semana y quiénes no tienen clases por el paso del Huracán Polo.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026?

El próximo periodo vacacional iniciará en diciembre para la mayoría de alumnos de nivel básico, medio superior y superior en México, de acuerdo con los calendarios escolares de instituciones como la SEP, la UNAM, el IPN, el Conalep y el Colegio de Bachilleres.

Las vacaciones de invierno se otorgan por las festividades de Navidad y Año Nuevo, lo cual permite el descanso escolar y la convivencia familiar, además de proteger a los estudiantes de las bajas temperaturas que se presentan en la mayoría de los estados.

Calendario de vacaciones por escuela: fechas oficiales

Los calendarios escolares señalan diferentes periodos de descanso para sus respectivos alumnos, siendo los de la UNAM los primeros que salen de vacaciones de invierno. Estas son las fechas en cada escuela:

Vacaciones en la UNAM en calendario anual: Del 14 de diciembre 2026 al 4 de enero 2027.

Vacaciones en la UNAM en calendario semestral: Del 14 de diciembre 2026 al 1 de febrero 2027.

Vacaciones en el IPN: Del 21 de diciembre 2026 al 24 de enero 2027.

Vacaciones en la SEP: Del 21 de diciembre 2026 al 6 de enero 2027.

Vacaciones en Conalep: Del 21 de diciembre 2026 al 5 de enero 2027.

Vacaciones en Colegio de Bachilleres: Del 21 de diciembre 2026 al 5 de enero 2027.

En este contexto, los estudiantes de la UNAM que se rigen por el calendario semestral serán los que tendrán un mayor periodo vacacional, ya que podrán disfrutar de hasta 50 días de descanso.

Mientras los que menos vacaciones de invierno tienen son los alumnos del Conalep y Bachilleres, quienes solo tendrán 16 días sin clases, de acuerdo con sus respectivos calendarios.

PPP