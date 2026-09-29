Seguridad

Mujer Narra Asalto en Estética de Puebla; Fue Víctima de Tocamientos

Un hombre encapuchado y armado amenazó a tres personas para llevarse dinero y objetos de valor en un local ubicado en el Boulevard Forjadores

Mujer narra asalto en estética de Puebla.Mujer narra asalto en Puebla. Foto: TIKTOK @anaismsanz16

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Una mujer narra cómo fue víctima de robo y tocamientos en Puebla, pide a la ciudadanía que sean más cautelosos.

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