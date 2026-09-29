Mujer Narra Asalto en Estética de Puebla; Fue Víctima de Tocamientos

Una mujer narró los momentos de tensión que vivió luego de ser víctima de un asalto al interior de una estética de Puebla. La víctima no solo sufrió el robo de sus pertenencias, sino que también asegura que el delincuente aprovechó el momento para realizar tocamientos indebidos.

Los hechos ocurrieron cuando la joven fue a realizarse un servicio de uñas en el negocio ubicado sobre la calle Río Balsas y el Boulevard Forjadores. Una mujer mayor abrió el local y la dejó pasar mientras llegaba la dueña.

En ese momento la joven se dirigió al baño y en cuestión de segundos se percató de que un hombre encapuchado y armado había irrumpido en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, ella intentó cerrar la puerta del baño, pero no pudo y en ese momento aventó su celular y su identificación al bote de basura. El hombre se percató de que estaba adentro y le exigió a la otra mujer que se metiera en el mismo lugar.

El sujeto le exigió la bolsa a la joven y procedió a revisar el bote de basura, en donde encontró su celular.

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No bastó con llevarse sus pertenencias, el sujeto las obligó a acostarse en posición fetal y fue entonces en donde la joven asegura que comenzó a realizarle tocamientos indebidos, esto mencionó “De verdad no sé cuánto tiempo lo hizo, porque perdí la noción del tiempo”.

Momentos después, él salió del baño y comenzó a recoger artículos de la estética mientras que les decía que se quedaran ahí; además, le pidió a la joven el código de su celular.

En ese momento llegó una trabajadora del lugar a quien también le exigió que se metiera a base de amenazas. Posteriormente se dio a la fuga.

Las tres mujeres se quedaron en shock y pidieron apoyo al servicio de emergencias 9-1-1, gracias a la pronta reacción de los oficiales lograron localizar su dispositivo móvil aventado en otro lugar, no obstante, el sujeto no fue detenido.

La víctima mencionó en su video que no importa la vestimenta que llevan, estas cosas suceden por las personas que lo realizan no por como las mujeres vistan, además, les pidió que tomen precauciones, esto mencionó: "Tengan mucho cuidado, compartan siempre su ubicación con alguien de confianza, póngale rastreador a su coche, salgan con el efectivo necesario nunca lleven dinero de más.”

De acuerdo con su testimonio, Puebla está pasando por un momento crítico de inseguridad, por lo que pide que sean más cautelosas.

Con información de N+

MCS