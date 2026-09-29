Seguridad

Menores Resultan Intoxicadas con Presunta Droga en Secundaria de Monterrey

Durante el receso varias alumnas habrían ingresado a uno de los sanitarios del plantel ubicado en la colonia Martínez, donde presuntamente ingirieron una sustancia ilícita

Menores consumen cristalMenores consumen cristal. Foto: N+

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Alumnas intoxicadas en secundaria de Monterrey tras consumir presunta droga en el baño. Dos menores hospitalizadas.

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