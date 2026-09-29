Menores Resultan Intoxicadas con Presunta Droga en Secundaria de Monterrey

Un grupo de estudiantes de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en la colonia Martínez, en Monterrey, habría resultado intoxicado tras consumir presuntamente cristal dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con los primeros reportes, varias alumnas ingresaron a uno de los baños de la escuela durante el receso. Presuntamente, una de las menores habría llevado al plantel una sustancia que tomó de la habitación de sus padres para compartirla con algunas compañeras.

Al menos cuatro o cinco estudiantes habrían ingresado al baño para consumir la sustancia. Posteriormente, dos de ellas presentaron síntomas que requirieron atención médica y fueron trasladadas a distintos hospitales.

Una de las menores permanece reportada como delicada, mientras que ambas se encuentran bajo observación médica, de acuerdo con los datos disponibles. Una de ellas habría sido atendida en el Hospital Metropolitano, en el área de pediatría.

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Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades ni las edades exactas de las estudiantes, aunque se presume que cursan primero o segundo grado de secundaria.

Ante la situación, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al plantel ubicado en el cruce de Luis G. Urbina y Pípila para realizar las investigaciones correspondientes.

Además, se llevó a cabo una reunión urgente con padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por lo ocurrido y por la seguridad de los estudiantes dentro de la institución.

El caso también fue informado al DIF, mientras que hasta el momento no se ha emitido información oficial detallada por parte de las autoridades educativas, de seguridad o de salud sobre lo sucedido.