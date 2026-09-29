Política

Restos Humanos en Semefo de Iguala: Investigan si Son de Normalistas de Ayotzinapa

La investigación apunta a una vinculación de los dueños de la funeraria con integrantes de la delincuencia organizada

Marcha por 12 años del caso AyotzinapaMarcha por 12 años del caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Impactante hallazgo en Semefo: se investiga si los restos humanos son de los normalistas de Ayotzinapa. La funeraria El Ángel bajo sospecha por vínculos criminales.

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