Restos Humanos en Semefo de Iguala: Investigan si Son de Normalistas de Ayotzinapa

El Gobierno de México informó que se investiga si los restos humanos hallados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala son de normalistas de Ayotzinapa, luego de que se presentó el nuevo informe sobre el caso.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que los dueños de la funeraria El Ángel, el padre de familia y su hijo, también tenían la concesión del Semefo.

Aseguró que también tenían decisiones en el panteón municipal, lo que detonó que se solicitaran órdenes de cateo y el aseguramiento de los inmuebles, donde se hallaron objetos como armas de fuego de uso exclusivo del ejército y papelería oficial firmada en blanco.

“Es decir, certificados de defunción, que puede poner cualquier nombre o descripción de la persona presentada y autorizaciones de traslado para otros municipios, también firmadas en blanco”, indicó el funcionario.

Lo anterior, dijo, evidenció no solo la conducta de los dueños de la funeraria sino de otros servidores el sector salud, como los médicos legistas.

“Esto evidenció una red criminal que operaba en ese Semefo y la funeraria… Decimos que las personas que reciban un cuerpo para certificar sus causas de muerte eran las mismas con facultades para incinerarlas o no, sepultarlas y/o trasladarlas a otro lugar”.

Además, se encontraron cientos de fragmentos óseos en compañía del equipo argentino de antropología forense, que "hasta el momento no han dado positivo con estudiantes, pero se siguen investigando".

Medina Padilla detalló que en el lugar también se encontró un horno crematorio clandestino, es decir, sin registro de los autorizados, se analiza un colchón que contenía muchos fragmentos óseos, piezas dentales, y en centros de resguardo se encontraron fragmentos de cuerpos.

“Esto ha evidenciado irregularidades de Semefo, de la funeraria y una vinculación de estas personas con integrantes de la delincuencia organizada”, destacó.

Añadió que “se han analizado algunos de ellos, el tiempo (para determinar a quién corresponden) depende de la intervención del equipo argentino, porque los padres solicitaron fuera a la par".

Adicinalmente, servicios periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) inició la revisión de un segmento y hasta el momento no hay una fecha de los resultados, esto dependerá de cómo evolucionen.

El subsecretario destacó que dentro de los restos que se encontraron en el patio trasero del Semefo, se halló enterrado parte de un cuerpo humano que al analizar el ADN coincido con otro resto encontrado en un lugar clandestino cerca de Taxco en 2021. “Este cuerpo que se encontró fue a partir del aseguramiento y el cateo en 2024”.

“Son diversas las inconsistencias, lo que nos da una idea de la posible vinculación entre actividades de la delincuencia organizada con lo que se llevaba a cabo en esos espacios”, reiteró.

Con información de N+