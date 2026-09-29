Seguridad

Asesinan a Mujer Dentro de su Departamento en Ciudad Madero; Investigan el Caso

La víctima presentaba huellas de violencia. De acuerdo con el reporte, su hijo habría sido agredido y dejado inconsciente por dos hombres

Asesinan a Mujer Dentro de su Departamento en Ciudad MaderoAsesinan a Mujer Dentro de su Departamento en Ciudad Madero. Foto: N+

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Mujer de 54 años asesinada en Ciudad Madero; su hijo fue atacado por dos hombres tras una cita. Fiscalía busca esclarecer el caso.

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