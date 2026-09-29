Asesinan a Mujer Dentro de su Departamento en Ciudad Madero; Investigan el Caso

Una mujer identificada como Imelda, de 54 años de edad, fue localizada sin vida al interior de su departamento ubicado en la calle Ocotlán, en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Ciudad Madero.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo fue realizado por el hijo de la víctima, un joven de 27 años, quien relató a las autoridades que la agresión ocurrió desde temprana hora, aunque el reporte no se formalizó sino hasta la noche del lunes 28 de septiembre.

La víctima, quien trabajaba como promotora de ventas, presentaba huellas de violencia.

El testimonio del joven señala que citó en su domicilio a un sujeto contactado a través de una aplicación de citas, quien posteriormente dio acceso a un tercer individuo. Según la declaración, ambos hombres lo agredieron e inyectaron una sustancia que le hizo perder el conocimiento, momento en el que escuchó a su madre gritar desde una habitación contigua.

El denunciante afirmó que tras recuperar el conocimiento descubrió el crimen, pero debido al temor y estado de shock omitió alertar de inmediato a las autoridades, comunicándolo primero a personas allegadas horas más tarde.

El área fue acordonada por elementos de Servicios Periciales para el levantamiento de indicios. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dependencia que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.