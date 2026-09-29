Huracán Polo Provoca Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en el Norte de Sinaloa

El huracán Polo mantiene bajo vigilancia a la zona norte de Sinaloa, donde ya se registran efectos en la franja costera y un incremento en el oleaje, principalmente en campos pesqueros de Ahome y el puerto de Topolobampo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema ocasionará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el norte del estado, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en el golfo de California.

En comunidades costeras como El Colorado y Paredones, las autoridades mantienen vigilancia ante el aumento del nivel del mar y posibles afectaciones a embarcaciones. Se ha pedido a los pescadores resguardar sus unidades y atender las indicaciones de Capitanía de Puerto.

Mientras tanto, en Ahome, Protección Civil mantiene activos los protocolos preventivos y cuenta con 107 refugios temporales, ante el riesgo de inundaciones en zonas bajas y comunidades cercanas al río Fuerte.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y evitar acercarse a zonas inundadas, cauces y áreas costeras expuestas al oleaje, mientras Polo continúa su desplazamiento hacia Sonora.