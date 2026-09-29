Sociedad

Huracán Polo Provoca Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en el Norte de Sinaloa

Las autoridades mantienen vigilancia ante el aumento del nivel del mar y posibles afectaciones a embarcaciones

Huracán Polo Provoca Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en el Norte de SinaloaHuracán Polo Provoca Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en el Norte de Sinaloa. Foto: N+

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