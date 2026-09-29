Sociedad

Cáncer de Piel y Miasis por Gusano Barrenador, Así Es la Vida de Filemón Morales

Con 80 años de edad, el paciente vive toda una odisea para recibir atención médica en Chiapas

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
La Odisea de Don Filemón; Así Hace Frente a la Miasis por Gusano Barrenador

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La odisea de Filemón Morales, de 80 años, en Chiapas: cáncer de piel y miasis. Viajes agotadores y tratamientos cancelados. Descubre su historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+