Cáncer de Piel y Miasis por Gusano Barrenador, Así Es la Vida de Filemón Morales

Desde hace 10 meses, N+ ha documentado la vida de Filemón Morales Pérez, de 80 años de edad, quien padece cáncer de piel y miasis por gusano barrenador. Recibir atención médica representa toda una odisea para el paciente que habita en la comunidad de Altamira II, en el municipio de Mapastepec, en Chiapas.

Hasta agosto, don Filemón Morales no había recibido ningún tipo de tratamiento médico. Solo los lavados que le hace Marina, su vecina, para evitar que la mosca vuelva a anidar en las heridas que el paciente tiene en la cara, por las que ya perdió uno de los ojos.

Tras uno de los reportajes de N+, el IMSS-Bienestar trasladó en una ambulancia a don Filemón hasta el Hospital General de Tapachula, donde le extirparon los gusanos y recibió su primera quimioterapia contra el cáncer de piel.

Luego de nueve días, Filemón y Marina viajaron a Mapastepec y posteriormente regresaron a Altamira II.

Veintiún días después, don Filemón tuvo una nueva consulta en el Hospital del IMSS en Tapachula y para asistir, el 24 de septiembre viajó 122 kilómetros. Junto con Marina, pasó más de una hora y media en un camión de redilas, más dos horas en combi y finalmente, 30 minutos en taxi.

El trayecto, sin ambulancia, costó 1,350 pesos solo de ida, lo que representa el gasto semanal de Marina.

Después del largo viaje, en el hospital les informaron que la quimioterapia sería al día siguiente y que si no tenían dónde dormir, les sugirieron hacerlo en los pasillos de la unidad médica.

Luego de más de 24 horas de espera, la quimioterapia fue suspendida sin fecha de reprogramación. “La verdad me siento un poco molesta por lo mismo que nos hacen venir a gastar”, declaró Marina a N+, quien no sabe si podrá regresar a Tapachula para la siguiente consulta de don Filemón.

Con información de Abraham Reza y Víctor González.

RMT