Sociedad

Hacer un Amigo Lleva Tiempo: La Ciencia Calcula Cuántas Horas se Necesitan

Los resultados muestran que compartir actividades de ocio puede estar relacionado con una mayor cercanía

Cuánto Tiempo Hace Amigo. Ciencia Calcula Horas Necesitan¿Cuánto Tiempo se Tarde en Hacer un Amigo?. Foto: Cuartoscuro

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Un estudio revela que compartir 300 horas puede convertir a un conocido en tu mejor amigo.

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