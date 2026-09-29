Hacer un Amigo Lleva Tiempo: La Ciencia Calcula Cuántas Horas se Necesitan

Crear una amistad requiere tiempo y convivencia. Una investigación realizada por Jeffrey A. Hall, de la Universidad de Kansas, analizó cuánto tiempo pasan juntas las personas antes de que una relación avance de un simple conocido a una amistad más cercana.

El estudio, publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, incluyó a 355 adultos que se habían mudado recientemente y a 112 estudiantes universitarios de primer año. Los resultados mostraron que la cantidad de horas compartidas está relacionada con el grado de cercanía entre las personas.

Hacer un Amigo Lleva Tiempo

De acuerdo con los resultados, las amistades casuales comienzan a aparecer aproximadamente a las 30 horas de convivir, mientras que las amistades se hacen más frecuentes acercándose a las 50 horas. Las buenas amistades empiezan a surgir después de unas 140 horas y las relaciones consideradas como mejores amistades después de 300 horas.

¿Cuánto tiempo toma hacerse amigos?

El investigador calculó puntos de transición mediante modelos estadísticos. Estos situaron en aproximadamente 94 horas el paso de conocido a amigo casual, en 164 horas el de amigo casual a amigo y en 219 horas el de amigo a buen o mejor amigo. Aunque también se detalló que estas cifras son estimaciones y no representan un número de horas que garantice una amistad.

¿Cuánto Tardan en Hacerse Amigos?

Hall encontró que compartir actividades de ocio, pasar el rato y disfrutar juntos de diferentes experiencias se relacionaba con una mayor cercanía. En cambio, el simple hecho de coincidir en espacios como el trabajo o la escuela no se traducía en el mismo nivel de cercanía.

Niveles de amistad

El estudio también señala que conocer a alguien durante mucho tiempo no garantiza que surja una amistad: una persona puede conocer a otra durante años sin desarrollar un vínculo cercano, mientras que dos personas pueden convertirse en buenos amigos en unas pocas semanas si comparten suficiente tiempo y experiencias.