Atienden a Más de Mil Personas en Refugios por Paso de Huracán Polo en Sonora

Hasta la mañana de este martes, en los refugios temporales que fueron habilitados en el estado ante los efectos del huracán Polo se han atendido a mil 29 personas.



De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil se trata de los albergues ubicados en la región sur del Estado, principalmente en los 12 correspondientes a Guaymas y Empalme.



Ante el pronóstico de lluvias y vientos por el paso del huracán Polo por Sonora se habilitaron 144 refugios en 69 municipios para la atención de personas en situación vulnerable.



En Hermosillo están disponibles los centros Hábitat Minitas, Internacional, Solidaridad 2, Solidaridad 4, Café Combate, y Olivos.



Mientras que en la zona costera está el Hábitat de la Comisaría Miguel Alemán y la Unidad Básica de Rehabilitación en Bahía de Kino.