Sociedad

Atienden a Más de Mil Personas en Refugios por Paso de Huracán Polo en Sonora

De acuerdo con Protección Civil se trata de los albergues al sur del estado, principalmente en los municipios de Guaymas y Empalme

Atienden a Más de Mil Personas en Refugios por Paso de Huracán Polo en SonoraAtienden a Más de Mil Personas en Refugios por Paso de Huracán Polo en Sonora. Foto: N+

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