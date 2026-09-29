Accidentes

Hombre Queda Lesionado Tras Chocar en Av. Morones Prieto en Monterrey, NL

Fue a la altura de la incorporación a Churubusco donde el auto quedó completamente destruido

ChoqueAutoridades atendieron al conductor de la unidad siniestrada. PCNL

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