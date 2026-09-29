Hombre Queda Lesionado Tras Chocar en Av. Morones Prieto en Monterrey, NL

Un hombre resultó con múltiples lesiones luego de estrellar su vehículo contra un barandal sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la incorporación a Churubusco, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El percance provocó el despliegue de diversas autoridades de rescate.

Hasta este sitio llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes de inmediato atendieron al conductor de este vehículo.

El conductor presentó lesiones y heridas menores que no representaban algún riesgo para su vida. El sujeto fue trasladado a una clínica médica para ser atendido por especialistas y descartar lesiones internas.

Las autoridades cerraron el carril izquierdo de la avenida Morones Prieto debido a que sobre el pavimento quedaron diversas piezas del vehículo. Se espera que en las próximas horas al lugar llegue una grúa para remolcar este auto, que quedó en pérdida total.

Serán las autoridades de tránsito quienes determinen cómo sucedió este percance para deslindar las responsabilidades correspondientes. Los elementos ya buscan cámaras de seguridad para poder observar el momento del percance y descartar que haya más personas involucradas.