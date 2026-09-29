Choque de Ecovía contra Auto Deja 12 Heridos en Monterrey

Un choque entre un camión de la Ecovía y un carro particular dejó como saldo una docena de personas lesionadas en la avenida Lincoln, en su cruce con la calle Pingüino, en la colonia Valle Verde de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El accidente se presentó poco después de las 9:30 de la mañana, cuando la unidad compacta presuntamente invadió el carril, en su intento por dar la vuelta en U hacia el sentido contrario, provocando el choque que generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

A la zona llegó personal de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, minutos después de que arribó al lugar el auxilio vial para ayudar a los 12 pasajeros heridos que resultaron con diversas lesiones a causa del impacto.

Los carriles exclusivos de la Ecovía fueron cerrados para realizar las maniobras y atender a los lesionados, en su mayoría pasajeros. Las cámaras de seguridad de la unidad de transporte público y un hospital que se encuentran en la zona serán de ayuda en la investigación para determinar quién es el responsable; todo apunta a que es el conductor del carro particular.

De los 12 heridos, algunos decidieron retirarse por su propio pie para cumplir sus compromisos, otros esperaron el pase médico, mientras que al menos 3 personas fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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