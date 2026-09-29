Accidentes

Choque de Ecovía contra Auto Deja 12 Heridos en Monterrey

Tres de las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica

Choque de Ecovía con auto particularUnidades de emergencia arribaron para auxiliar a los heridos. Foto: PC Nuevo León

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