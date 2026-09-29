Accidentes

Padre e Hijo Mueren Ahogados en Río Calabozo en Tantoyuca, Veracruz

Ambos fueron reportados como no localizados en el afluente, por lo que se iniciaron con las labores de búsqueda por parte de Protección Civil

Mueren ahogados en río CalabozoAmos fueron buscados en el río Calabozo por horas por elementos de PC. Foto: N+

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Desaparecen en el río Calabozo y son hallados sin vida. Protección Civil encuentra a padre e hijo en Tantoyuca. Las autoridades investigan las causas.

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