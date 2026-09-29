Padre e Hijo Mueren Ahogados en Río Calabozo en Tantoyuca, Veracruz

Tras varias horas de búsqueda, fueron localizados sin vida un padre y su hijo, quienes habían desaparecido en el río Calabozo, a la altura de la localidad de la Bomba, del municipio de Tantoyuca.

Las labores de rescate estuvieron a cargo de elementos de Protección Civil y fue hasta un día después cuando fue encontrado el cuerpo del joven César ’N’, por lo que la búsqueda continuó en el afluente.

Horas después, los rescatistas localizaron el cuerpo de su padre Ponciano ’N’. Ambos cuerpos fueron recuperados en la zona donde se reportó su desaparición.

Policías ministeriales y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes trasladando los cuerpos a las instalaciones del SEMEFO.

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias de como es que terminaron en esas condiciones.