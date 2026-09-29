Seguridad

Encuentran a Adulto Mayor Sin Vida Dentro de Casa en Juárez, Nuevo León

Vecinos de la colonia Hacienda Real ya llevaban varios días sin ver al hombre, por lo que reportaron la situación

Policía JuárezAutoridades ya investigan la muerte del hombre. Foto: N+

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