Encuentran a Adulto Mayor Sin Vida Dentro de Casa en Juárez, Nuevo León

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de su propiedad, ubicada sobre la calle Hacienda Real, en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Este hallazgo ocurrió luego de que vecinos reportaran a las autoridades que llevaban alrededor de tres días sin ver a su vecino, por lo que terminaron por alarmarse. A la llegada de elementos de la Policía de Juárez, ingresaron al domicilio del sujeto para revisar si se encontraba en este punto.

Tras una inspección, los oficiales encontraron al hombre ya sin signos vitales, por lo que de inmediato procedieron a acordonar el área para llevar a cabo las labores correspondientes. Hasta este punto arribaron agentes de investigación y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el levantamiento de pruebas que ayuden a esclarecer este hecho.

Aún sigue sin ser identificado la persona fallecida, pero vecinos señalaron que tendría más de 60 años de edad y que aparentemente vivía solo en esa propiedad. Elementos de investigación ya se encuentran en búsqueda de familiares de la persona fallecida para verificar si padecía de alguna enfermedad.

Hasta el momento las autoridades no han revelado si el cuerpo del hombre presentaba huellas de violencia o si se trataría de una muerte a causas naturales, por lo que se espera se revelen más detalles durante los próximos días.