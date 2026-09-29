Seguridad

Denuncian Presuntas Amenazas de Tiroteo Contra Estudiantes de Universidad en Tampico

Padres de familia y alumnos expresaron preocupación ante una serie de publicaciones intimidatorias difundidas en redes sociales

Denuncian Presuntas Amenazas de Tiroteo Contra Estudiantes de Universidad en TampicoDenuncian Presuntas Amenazas de Tiroteo Contra Estudiantes. Foto: N+

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Amenazas de tiroteo en universidad de Tampico generan alarma. Guardia Estatal interviene, pero padres y alumnos piden respuestas claras.

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