Denuncian Presuntas Amenazas de Tiroteo Contra Estudiantes de Universidad en Tampico

Padres de familia se encuentran preocupados luego de que, desde el pasado viernes, comenzaran a difundirse a través de redes sociales y grupos de mensajería presuntas amenazas de un tiroteo al interior de una universidad ubicada en la colonia Petrolera de Tampico.

De acuerdo con la información difundida, las amenazas presuntamente habrían sido realizadas por una estudiante de la institución y estarían dirigidas contra personal del plantel y estudiantes.

A través de historias en redes sociales fueron publicados mensajes con fuertes amenazas, además de fotografías de familiares y estudiantes, cuyos perfiles personales eran etiquetados, así como números telefónicos. Estas publicaciones incrementaron la preocupación entre integrantes de la comunidad universitaria.

Las presuntas amenazas continuaron durante el fin de semana. Ante el temor de que pudiera concretarse algún acto violento, estudiantes de un grupo de la carrera de Médico Veterinario decidieron no presentarse a clases durante el lunes 28 de septiembre.

Durante la tarde del lunes se observó la presencia de elementos de la Guardia Estatal en las inmediaciones de la universidad. Los agentes permanecieron algunas horas en el exterior del plantel y posteriormente se retiraron del lugar.

Hasta el momento, padres de familia y estudiantes han expresado preocupación y cuestionamientos respecto a la atención que la institución ha dado al caso, particularmente ante la falta de información clara sobre las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.