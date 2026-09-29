Tras Asesinato de Gerardo Sandoval, Zacatecas Adelanta Protocolo de Seguridad Electoral

En Zacatecas, avanza la investigación por el homicidio de Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Tlaltenango.

Gerardo Sandoval fue atacado a balazos en su rancho, en Santa María de la Paz y las autoridades revisan un posible vínculo con un incidente previo difundido en redes sociales.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, que recopila todos los datos de prueba para esclarecer el caso. Hasta el momento, no se ha dado a conocer cómo habría ocurrió la agresión.

Sin embargo, derivado de este hecho,autoridades estatales dieron a conocer que, se adelantará el protocolo de seguridad para las elecciones de 2027. De acuerdo con el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, la estrategia será trabajada desde la Mesa Estatal de Construcción de Paz para garantizar que el proceso electoral concluya con saldo blanco.

Por su parte, autoridades electorales avanzan en la instalación de los órganos que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de dichos comicios, donde se renovará la gubernatura, el congreso local y los 58 ayuntamientos.







