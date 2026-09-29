Seguridad

Tras Asesinato de Gerardo Sandoval, Zacatecas Adelanta Protocolo de Seguridad Electoral

El homicidio del excandidato de Morena ocurrió en Santa María de la Paz; ya es investigado

Gerardo Sandoval CarrilloGerardo Sandoval Carrillo fue asesinado con arma de fuego. Foto: FB Gerardo Sandoval Carrillo

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El homicidio de Gerardo Sandoval en su rancho en Zacatecas impulsa medidas de seguridad para las elecciones de 2027.

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