Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Agresión Armada en Hermosillo

Un hombre de 34 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego, durante una agresión registrada la noche del lunes, en la colonia Jacinto López, al norte de Hermosillo.



La víctima fue identificada como Álvaro Fernando “N”, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda.



De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:50 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Cobachi.



Según la información recabada en el lugar, un hombre que portaba un arma de fuego atacó a Álvaro Fernando.



La agresión provocó que el afectado sufriera una lesión que requirió atención médica.



Tras el reporte de detonaciones, se activó el código rojo y se desplegó un operativo policíaco en los alrededores para atender la emergencia y localizar al responsable, sin que fuera ubicado.



Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital público para recibir atención médica.