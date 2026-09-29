Seguridad

Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Agresión Armada en Hermosillo

Presuntamente un sujeto abrió fuego en contra de la víctima la noche del lunes en la colonia Jacinto López de la capital de Sonora

Hombre Resulta Lesionado a Balazos tras Agresión Armada en HermosilloHombre Resulta Lesionado a Balazos tras Agresión Armada en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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