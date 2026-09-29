Seguridad

Familia de Mateo Hernández Pagó por su Rescate pero Fue Localizado Muerto

La Fiscalía Especializada en Secuestros, descartó que el alcalde de Tecamachalco fuese investigado por la desaparición y muerte del menor de edad

El menor de edad estuvo varios días en calidad de desaparecido.El menor de edad estuvo varios días en calidad de desaparecido. Foto: Facebook Rondalla Municipal De Tecamachalco

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El caso de Mateo Hernández conmociona a Puebla: secuestrado y hallado sin vida pese al pago de rescate.

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