Avanzan las investigaciones en el caso del homicidio de Mateo Hernández hijo del presidente municipal de Tecamachalco en Puebla.

Después que la familia perdiera contacto con el joven cuando salía a un curso, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que recibieron llamadas con exigencia económica para liberarlo.

También afirmaron que pagaron por el rescate pero el menor fue encontrado sin vida. El titular de la Fiscalía Especializada en Secuestros, José González Cepeda, descartó que el alcalde fuese investigado.

Aunque el sigilo de la indagatoria no permite revelar algunos hechos, confirman que ya hay avances importantes.

Cabe recordar que Mateo Hernández fue privado de la libertad el pasado 19 de septiembre, y fue localizado muerto con huellas de violencia envuelto en cobijas días después.

El joven era estudiante de una preparatoria de la BUAP. Fue sepultado en Tecamachalco el 24 de septiembre, con vigilancia de elementos de la Marina y Guardia Nacional.

Con información de N+

JAPR