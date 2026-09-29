Entretenimiento

Las Novelas de Otto Sirgo Que Dejaron Huella: De Joven Intérprete a Primer Actor | Fotos

El actor falleció este martes, dejando un gran legado en el cine, teatro, pero, sobre todo, en la televisión

Otto Sirgo con Lucero en la novela Lazos de AmorOtto Sirgo actuó con Lucero en 'Lazos de Amor'. Foto: Las Estrellas
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