Las Novelas de Otto Sirgo Que Dejaron Huella: De Joven Intérprete a Primer Actor | Fotos

Murió Otto Sirgo, actor con cerca de seis décadas de trayectoria en el cine, teatro y televisión, pero la huella más profunda la dejó en los melodramas. Alrededor de 50 telenovelas dan testimonio de su intenso trabajo, en el que los éxitos también se cuentan por decenas. Algunas de las producciones más famosas en las que participó, desde joven histrión hasta primer actor, son 'Rina', 'Rosa Salavje', 'Lazos de amor' y más recientemente 'Doménica Montero'.

El histrión falleció a los 79 años, confirmaron las Asociaciones Nacionales de Intérpretes y Actores (ANDI y ANDA, respectivamente). Y desde que se dio a conocer su deceso, las reacciones de compañeros y seguidores de su trabajo no se han hecho esperar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fallece el Actor Otto Sirgo a los 79 Años

Así lucía Otto Sirgo de joven

Otto Sirgo Haller nació en La Habana, Cuba. Es hijo de Otto Sirgo Prieto y de Magda Haller, así como nieto de la actriz Conchita Gentil Arcos, por lo que la presencia de la actuación fue una constante en su vida.

De acuerdo con diversos registros, sus primeras participaciones en telenovelas se dieron a finales de los años 60 y principios de los 70. Las producciones que le abrieron la puerta en la pantalla chica fueron 'El amor tiene cara de mujer', 'La cruz de Marisa Cruces' y 'Honor y orgullo'.

Sin embargo, los créditos principales y los papeles más relevantes de su trayectoria llegaron años después: 'Juegos del destino' (1981-1982), 'Rosa salvaje' (1987-1988), 'Alcanzar una estrella II' (1991), 'Lazos de amor' (1995-1996) y 'DKDA, sueños de juventud' (1999).

Fueron justamente sus actuaciones en la producción de 1991 y 1995 las que le valieron dos premios TV y Novelas en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Otto Sirgo y Verónica Castro en la telenovela 'Barata de primavera' de 1975. El actor tenía 29 años en ese momento. Foto: Televisa

En la década de los 2000 llegó el reconocimiento y continuó el trabajo, pero ahora como "primer actor". Desarrolló papeles en 'Niña amada mía' (2003), 'Sortilegio' (2009), 'Lo que la vida me robó' (2013-2014) y 'Por ella soy Eva' (2012).

Su última aparición en un melodrama fue en 'Doménica Montero', en 2025, donde realizó un personaje especial: el juez Benítez.