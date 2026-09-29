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Fallece Otto Sirgo, Actor Mexicano con Trayectoria en Teatro, Cine y Televisión

Las asociaciones de intérpretes y de actores a las que pertenecía lamentaron su muerte

Fallece Otto Sirgo, Actor Mexicano con Trayectoria en Teatro, Cine y TelevisiónEl actor, Otto Sirgo dirige el monólogo, "Los Hombres vienen de Marte y las Mujeres de Venus" de John Gray con adaptación del mismo Otto Sirgo y producción de Rubén Lara. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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