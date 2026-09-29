Fallece Otto Sirgo, Actor Mexicano con Trayectoria en Teatro, Cine y Televisión

El actor Otto Sirgo falleció, informaron la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), agrupaciones de las que era socio y miembro, respectivamente.

La ANDI comunicó, por medio de su Consejo Directivo y su Comité de Vigilancia, el sensible fallecimiento de su socio intérprete. La asociación lo describió como un actor con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión y envió condolencias a familiares y amigos. Según la ANDI, Sirgo alcanzó fama internacional por los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso.

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Por su parte, la ANDA lamentó profundamente la muerte de quien calificó como compañero y miembro de su sindicato, y expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los compañeros del actor.

Sirgo nació en La Habana, Cuba, hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz mexicana Magda Haller. Llegó a México con sus padres siendo bebé. Estudió Administración de Empresas, carrera en la que se tituló, tras dejar Ingeniería al año de iniciarla.

Debutó en el cine a los 22 años con La maestra inolvidable (1968) y en 1970 hizo su primera telenovela, La cruz de Marissa Cruces, en la que interpretó a Héctor. Después participó en producciones como Las gemelas, Los miserables, Rosa salvaje, Morir para vivir, Alma rebelde, Mujer de madera y Amar sin límites. Además de los programas cómicos La cosquilla, con Raúl Astor, y Sábados locos.

También trabajó como director de telenovelas: Dos mujeres en mi casa (1984), Agujetas de color de rosa (1994) y El alma no tiene color (1997). En teatro, su mayor éxito fue Pd. Tu gato ha muerto, obra que dirigió y protagonizó.

En los premios TVyNovelas, Sirgo ganó como mejor actor de reparto en 1992 por Alcanzar una estrella II y en 1996 por Lazos de amor, y fue nominado en 2003 por Niña amada mía.

Con información de N+.

CT