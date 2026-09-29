Expareja de Hayden Panettiere Pide Tutela de la Hija de Ambos para Proteger Herencia

Wladimir Klitschko, expareja de la fallecida actriz Hayden Panettiere, solicitó a un tribunal de Los Ángeles que lo nombre tutor temporal de la hija de ambos, Kaya, para proteger los derechos de la menor.

Según informó el portal TMZ, el exboxeador profesional ucraniano ha realizado esa petición ante la preocupación de que algunos de los bienes de la fallecida actriz puedan perderse.

En su petición para ser nombrado tutor temporal, Klitschko afirma que tiene derecho a la totalidad de los bienes sujetos al proceso sucesorio de Hayden en California.

En el documento, obtenido por TMZ, él señala que agentes federales accedieron a la vivienda de Hayden como parte de una investigación en curso y se llevaron sus pertenencias, por lo que el exboxeador quiere actuar como representante del patrimonio para poder recuperar dichos bienes una vez concluya la investigación.