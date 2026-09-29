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Expareja de Hayden Panettiere Pide Tutela de la Hija de Ambos para Proteger Herencia

Wladimir Klitschko afirma que agentes federales accedieron a la vivienda de la actriz como parte de una investigación y se llevaron algunas pertenencias

Hayden PanettiereHayden Panettiere falleció en Carolina del Sur el 16 de agosto pasado a los 36 años. Foto: Reuters.

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