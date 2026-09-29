Seguridad

Detienen a Director de Policía en Suchiapa, Chiapas, por Evasión de Detenido

El fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que el exfuncionario dejó en libertad a uno de cuatro detenidos en un operativo contra el narcomenudeo

Jesus 'N' detenido por evasión.El detenido por evasión, Jesus 'N'. Foto: @FGEChiapasOficial

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