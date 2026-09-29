Detienen a Director de Policía en Suchiapa, Chiapas, por Evasión de Detenido

En Chiapas fue detenido el director de la Policía del municipio de Suchiapa por evasión de detenido.

El exfuncionario dejó en libertad a uno de cuatro detenidos en un operativo contra el narcomenudeo, informó el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre cuando se realizó un operativo donde se aseguraron narcóticos y se detuvieron a 4 personas entre ellos una mujer, los detenidos quedaron a disposición en la cárcel municipal de Suchiapa y fue ahí donde el director de la policía Jesús ‘N’ permitió que uno de ellos quedara en libertad.

Indicó Llaven Abarca que la investigación sigue y ya se tienen avances en la identificación de los vehículos participantes y de otros implicados, con lo que se determinará si hubo participación de más servidores públicos.

“Es muy importante sentar un precedente y dejar en claro que no habrá impunidad y menos colusión de autoridades con grupos criminales”, aseguró.

Con información de Juan Álvarez.

LECQ