Efectos de Polo Se Sentirán en BCS, BC, Sonora, Sinaloa y Chihuahua

Polo ingresará a Sonora ya debilitado después de cruzar la península de Baja California, pero sus efectos provocarán lluvias puntuales torrenciales en la entidad, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, y lluvias fuertes en Baja California, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en dichas entidades.

La tormenta tropical Rachel frente a las costas de Michoacán originará lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, lluvias intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca; y lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas de dichos estados.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias intensas en Campeche y Yucatán, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, norte, centro y oriente de México, incluido el Valle de México.

Por último, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste, oriente del territorio nacional y península de Yucatán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Ve el Huracán Polo Desde el Satélite

Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (centro, sur y costa) y Michoacán (costa).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte), Guerrero (costa), Oaxaca (costa oeste), Campeche (norte y este) y Yucatán (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (norte y centro), Chihuahua (oeste y norte), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (costa), Colima, Chiapas (centro y sur) y Quintana Roo (centro, norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Coahuila (norte), Durango (oeste y noroeste), Estado de México (oeste) y Veracruz (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 35 a 40 °C: Chihuahua (este), Durango (noreste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y sur), Oaxaca (este), Chiapas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas (norte), Aguascalientes y Morelos.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana, habrá cielo medio nublado, ambiente fresco y frío en las zonas montañosas del Estado de México.

Hacia horas de la tarde, ambiente templado a cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México (oeste), mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM