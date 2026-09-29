Pronóstico del tiempo

Efectos de Polo Se Sentirán en BCS, BC, Sonora, Sinaloa y Chihuahua

Por su parte, la tormenta tropical provocará lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima

Trabajos preventivos en Hermosillo, Sonora, ante la llegada de Polo a la entidadTrabajos preventivos en Hermosillo, Sonora, ante la llegada de Polo a la entidad. Foto: Facebook | hermosillogob

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