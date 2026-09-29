Internacional

Trump Elimina Normas que Protegían a Estudiantes LGBT+ de Discriminación Sexual

La regulación amplió la definición de acoso basado en el sexo para incluir, entre otras conductas, el acoso por orientación sexual o identidad de género

LGBTEl cambio es limitado porque el Gobierno de Trump ya había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025. Foto: Reuters.

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