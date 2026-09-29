Internacional

Anthropic Advierte a Inversionistas sobre 'Riesgos Catastróficos' de la IA para la Humanidad

Pocas empresas, si es que ninguna, han emitido advertencias que sugieran que su tecnología podría provocar la extinción de la humanidad

Anthropic Advierte Riesgos en IA Avanzada; OpenAI Frena Nuevo Modelo por Problemas de SeguridadLogotipos de OpenAI y Anthropic. Foto: Reuters
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