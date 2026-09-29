Pronóstico del tiempo

Temporada de Huracanes 2026: ¿Cuántos Han Tocado Tierra en México Hasta Septiembre?

El SMN estimó que durante la temporada 2026 el Océano Pacífico registre entre 18 y 21 ciclones tropicales, mientras que el Atlantico espera de 11 a 15 fenómenos de este tipo

Gráfico con ilustración del Huracán Polo Hoy 28 de septiembre 2026.El SMN pronosticó que este lunes el Huracán Polo toque Tierra. Foto: X @conagua_clima

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