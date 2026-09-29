Temporada de Huracanes 2026: ¿Cuántos Han Tocado Tierra en México Hasta Septiembre?

Baja California Sur espera que la tarde-noche de este lunes el centro del Huracán 'Polo' impacte la parte central de la península en categoría 3, tal como advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque no es el único ciclón que ha tocado tierra en México en lo que va de esta temporada de huracanes 2026.

Dado que generan severas afectaciones a su paso, existe la escala Saffir-Simpson que los clasifica de acuerdo con su intensidad y nivel de vientos en 5 categorías distintas.

Días atrás te adelantamos que si bien la temporada de huracanes 2026 inició en el Océano Pacífico el 15 de mayo, y en el Atlántico el 1 de junio se prevé que concluya hasta el próximo 30 de noviembre.

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Además, como la temperatura del océano juega un papel trascendental, en una nota previa te explicamos por qué es combustible para los ciclones y qué otros factores propician la formación de estos fenómenos.

¿Cuántos ciclones han tocado tierra en México hasta septiembre de 2026?

Tomando como punto de partida que el Huracán 'Polo' llegará este 28 de septiembre a BCS, un total de 2 ciclones han tocado tierra desde el inicio de la temporada.

Océano Pacífico:

Huracán Polo: Pese a que en días anteriores alcanzó la categoría 5 en mar abierto se debilitó hasta alcanzar la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson. Este 28 de septiembre tocará Tierra en Baja California Sur, y se prevé que el martes realice un segundo impacto en Sonora.

Tormenta Tropical Boris: Había sido el único sistema que impactó de manera directa las costas nacionales durante las primeras fases de la temporada en el Océano Pacífico.

Además, el SMN se mantiene pendiente de la Tormenta Tropical Rachel que se ubica a 400 kilómetros del suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur y sureste de Manzanillo, Colima.

¿Cómo seguir la trayectoria de los Huracanes en vivo desde México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) del Gobierno de México cuenta con una herramienta interactiva que permite ver la trayectoria que siguen los ciclones en tiempo real.

Se trata del Mapa de Seguimiento Meteorológico de Conagua, donde además ofrece información sobre las afectaciones de este tipo de fenómenos y recomendaciones para la población.

Adicionalmente puedes seguir en N+ FORO las últimas actualizaciones sobre el huracán y la tormenta tropical que mantienen en alerta a México este 28 de septiembre.