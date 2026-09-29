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Así Es la Trayectoria de la Tormenta Tropical Rachel: ¿Sigue el Rumbo del Huracán Polo?

Históricamente, en septiembre y octubre, los ciclones llegan a recurvar hacia Baja California Sur y hacia Sinaloa

Así Avanza la Tormenta Tropical Rachel ¿Sigue la Misma Trayectoria del Huracán Polo?Desplazamiento de Reachel frente a costas mexicanas, 28 de septiembre de 2026. Foto: NOAA

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