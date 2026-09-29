Así Es la Trayectoria de la Tormenta Tropical Rachel: ¿Sigue el Rumbo del Huracán Polo?

La tormenta tropical Rachel avanza este lunes a lo largo de las costas del Pacífico mexicano, con aproximación similar a la trayectoria que tuvo el huracán Polo, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Fabián Vázquez Romaña, aseguró que las trayectorias de Polo y de Rachel no son inusuales.

"Las trayectorias de Polo y de Rachel no son inusuales; históricamente, en septiembre y octubre, los ciclones llegan a recurvar hacia Baja California Sur y hacia Sinaloa; es una condición meteorológica que pasa durante estos meses, que es justo cuando empieza a llegar el otoño y los frentes fríos comienzan a mover toda la configuración y por eso son más cercanos a la costa", destacó el especialista.

Actualmente, el nuevo fenómeno hidrometeorológico se localizó a las 18:00 horas a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero y 555 kilómetros de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y se desplaza a 17 km/h.

La advertencia se mantiene por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, al estimarse que Rachel se intensifique hasta convertirse en huracán a mediados de la semana.

"Según la trayectoria prevista, se espera que el centro de Rachel se mueva en paralelo a la costa del suroeste de México, pero manteniéndose mar adentro", indicó el NHC.

El organismo meteorológico pronostica que Rachel genere fuertes lluvias en las zonas costeras de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima con vientos de 260 kilómetros.

El oleaje alcanzaría hasta los 5 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De esta forma, las marejadas generadas por Rachel podrían afectar porciones de la costa suroeste de México durante los próximos dos días y propagarse hacia el norte hasta mediados de semana.

Un ejemplo de cómo se manifiesta Rachel sucede en Acapulco al sentirse vientos fuertes y “oleaje agresivo”, estos dos elementos han obligado a las autoridades a cerrar los puertos a la navegación, desde Puerto Marqués hasta Zihuatanejo, además de restringirse todas las actividades acuáticas y de pesca.

Ante este escenario se pide a la población extremar precauciones, no acercarse a las playas al ser un riesgo debido a las corrientes de arrastre, los restaurantes en la playa junto al mar ya son afectados al ser alcanzados por las olas.

La preocupación de los expertos y de las autoridades crecen por la acumulación de agua que trajo Polo y esto genere deslizamientos de rocas y cerros por las lluvias que ahora genera Rachel.

Rachel coincide en el Pacífico con Polo, que permaneció como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, a 445 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La Secretaría de Marina mantiene el Plan Marina en fase preventiva con 14 brigadas, 238 vehículos, 13 buques, 49 embarcaciones y 32 drones en las regiones navales.

HVI