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Guaymas Pide Cierre de Comercios y Colocan Sacos de Arena por el Huracán Polo

Negocios deberán suspender operaciones durante la contingencia; autoridades piden evitar traslados, retirar objetos sueltos y atender alertas oficiales

Guaymas Pide Cierre de Comercios y Colocan Sacos de Arena por el Huracán PoloGuaymas Pide Cierre de Comercios y Colocan Sacos de Arena por el Huracán Polo. Foto: N+

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Ante el impacto del huracán Polo, Guaymas suspende actividades comerciales. Refuerza puertas y ventanas y sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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