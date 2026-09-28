Guaymas Pide Cierre de Comercios y Colocan Sacos de Arena por el Huracán Polo

El Ayuntamiento de Guaymas solicitó a comercios y establecimientos del municipio suspender de manera preventiva sus actividades ante la llegada del huracán Polo a Sonora, debido a que se prevé que esta zona sea una de las más afectadas por el fenómeno meteorológico.

La recomendación contempla el cierre de negocios a partir de las 20:00 horas de este lunes 28 de septiembre y mantener la suspensión hasta las 23:00 horas del martes 29 de septiembre.

De acuerdo con el gobierno municipal, la medida busca disminuir la movilidad y los traslados durante la contingencia, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar que las familias permanezcan en lugares seguros mientras avanzan las condiciones adversas.

Además, se pidió a los propietarios y responsables de establecimientos asegurar o retirar anuncios, espectaculares, mobiliario y cualquier otro material que pudiera ser desplazado por las ráfagas de viento. También se recomendó reforzar puertas y ventanas.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos y alertas que emitan la Coordinación Estatal de Protección Civil y las autoridades municipales a través de sus canales oficiales.

Comercios en San Carlos, Nuevo Guaymas se preparan ante la llegada de Polo. pic.twitter.com/TPxVnqwoJh — N+ Sonora (@nmassonora) September 28, 2026

Además, algunos comerciantes comenzaron a colocar sacos de arena en los accesos de sus establecimientos como medida preventiva ante posibles inundaciones. Las lluvias registradas antes de la llegada del meteoro ya han provocado encharcamientos en distintos puntos.

Como parte de las acciones de prevención, el Ayuntamiento activó cinco refugios temporales destinados a personas que pudieran encontrarse en situación vulnerable ante el impacto de Polo.