Homicidios

Balean a Dos Personas Frente a Llantera en el Cañón de las Palmeras en Tijuana

Autoridades municipales mantienen un operativo de búsqueda en los alrededores para dar con los responsables

Unidades de la Policía Municipal Resguardando el Área Exterior de la LlanteraUnidades de la Policía Municipal Resguardando el Área Exterior de la Llantera | Foto: N+

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