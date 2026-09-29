Balean a Dos Personas Frente a Llantera en el Cañón de las Palmeras en Tijuana
Autoridades municipales mantienen un operativo de búsqueda en los alrededores para dar con los responsables
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Un ataque armado dejó como saldo a dos personas lesionadas por impactos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Manuel Paredes, a la altura del Cañón de las Palmeras.
El atentado se produjo la tarde de este lunes 28 de septiembre, sobre la calle Nayarit, a las afueras de la llantera "Río Grande". Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron la presencia de un hombre con una herida de proyectil en la mandíbula, así como de un segundo lesionado en la zona.
Los presuntos responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo, por lo que autoridades desplegaron un operativo de búsqueda e inspección en las vialidades aledañas para dar con los agresores.
Al lugar del incidente arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a las dos víctimas en el sitio. Tras lograr estabilizarlos fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.
JMR