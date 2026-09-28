Accidentes

Dos Muertos y Tres Lesionados tras Volcadura de Camión en Valle de San Pedro, Tijuana

La unidad transportaba piedras de gran tamaño; otras tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por Cruz Roja

Dos Muertos y Tres Lesionados tras Volcadura de Camión en Valle de San Pedro, TijuanaDos Muertos y Tres Lesionados tras Volcadura de Camión en Valle de San Pedro, Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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