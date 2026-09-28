Dos Muertos y Tres Lesionados tras Volcadura de Camión en Valle de San Pedro, Tijuana

La volcadura de un camión tipo dompe dejó dos personas sin vida y tres más lesionadas en la entrada de Valle San Pedro, sobre la carretera libre Tijuana-Tecate.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1, por lo que elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana se trasladaron al lugar.

A su llegada, los bomberos localizaron a cinco hombres que viajaban a bordo de la unidad, la cual transportaba piedras de gran tamaño. Dos de los tripulantes fueron declarados sin vida en el sitio.

De los tres sobrevivientes, uno fue reportado con prioridad roja, al encontrarse en condición grave; otro recibió prioridad amarilla, correspondiente a una condición moderada, mientras que el tercero fue clasificado con prioridad verde, al no presentar lesiones.

Los pacientes que requirieron atención recibieron asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un hospital por personal de Cruz Roja Tijuana para continuar con su atención médica.

En la zona permanecen elementos de Bomberos y Policía Municipal, quienes trabajan de manera coordinada con las corporaciones involucradas para atender la emergencia.

APG