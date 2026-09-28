Localizan Cuerpo Sin Vida en Arroyo de Ejido Francisco Villa en Tijuana

Un cuerpo sin vida fue localizado en un arroyo de la colonia Ejido Francisco Villa Segunda Sección, en Tijuana.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la calle Centauro del Norte, hasta donde se trasladaron autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

En estos momentos, la escena permanece en proceso de procesamiento por parte de las autoridades. Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la persona localizada ni sobre las circunstancias de su muerte.

Información Miguel Martínez

APG