Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida en Arroyo de Ejido Francisco Villa en Tijuana

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la calle Centauro del Norte, donde se procesa la escena

Localizan Cuerpo Sin Vida en Arroyo de Ejido Francisco Villa en TijuanaLocalizan Cuerpo Sin Vida en Arroyo de Ejido Francisco Villa en Tijuana | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+