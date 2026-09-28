Capturan en Reynosa a Mujer Relacionada con Caso de Secuestro en Veracruz

Autoridades ministeriales detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Blanca Areli ’N’, de 49 años, originaria de Soledad de Doblado, quien contaba con una orden de aprehensión relacionada con una investigación por secuestro agravado y privación de la vida de un menor en Paso del Macho.

La captura se realizó en cumplimiento de la Causa Penal 05/2025, antes identificada como 22/2013, derivada de hechos ocurridos a finales del año 2012.

De acuerdo con los antecedentes del caso, hace 14 años, el menor Guillermo Adolfo ’N’ habría sido privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida. Las investigaciones permitieron identificar a varias personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Blanca Areli “N” fue localizada en la colonia El Campanario de Reynosa, donde presuntamente realizaba labores de seguridad privada. En el operativo participaron elementos de la Policía Ministerial de la zona centro de Córdoba y personal especializado de Tamaulipas.

La detenida fue trasladada a Córdoba durante el fin de semana y puesta a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La investigación ministerial permitió detener en su momento a Carlos Luis ’N’, alias ‘El Papi’, y a Jorge Manuel 'N', alias ‘La Borrega’, quienes fueron vinculados con una estructura delictiva que habría operado en la zona y cuyos integrantes fueron relacionados con diversos hechos criminales.