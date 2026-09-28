Seguridad

Capturan en Reynosa a Mujer Relacionada con Caso de Secuestro en Veracruz

Detienen a Blanca Areli ’N’, tras 14 años de ser buscada por caso de un menor privado de la libertad en Paso del Macho, Veracruz

Detienen en Tamaulipas a mujer buscada por secuestro en VeracruzDetienen en Tamaulipas a mujer buscada por secuestro en Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Detienen a Blanca Areli ’N’, tras 14 años de ser buscada por caso de un menor privado de la libertad en Paso del Macho en la zona centro del estado

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