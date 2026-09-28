Seguridad

Refuerzan Seguridad en Juchitán con GN y Gobierno Federal Alista Trabajo con Policías Locales

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que habrá coordinación y comunicación con el gobierno estatal y con el presidente municipal sustituto

Operativo de detención del alcalde de Juchitán, Miguel “N”, el 23 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOperativo de detención del alcalde de Juchitán, Miguel “N”, el 23 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+