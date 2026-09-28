Refuerzan Seguridad en Juchitán con GN y Gobierno Federal Alista Trabajo con Policías Locales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Guardia Nacional reforzó la seguridad en el municipio de Juchitán, Oaxaca, ante la desaparición de poderes derivada de la detención del alcalde Miguel “N”, quien fue acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria nacional dijo también que su administración estará en coordinación y comunicación tanto con el gobierno de Oaxaca como particularmente con el presidente municipal sustituto de Juchitán de Zaragoza.

A ser cuestionada si se llevarán a cabo acciones para evitar que siga la extorsión en la zona, dijo que se realizarán trabajos con Francisco Vásquez, quien fue designado como comisionado municipal temporal.

“Se está trabajando con el actual presidente municipal y el fortalecimiento que se tenga que hacer con las policías municipales”, comentó.

El viernes 25 de septiembre, Francisco Vásquez Jiménez fue nombrado comisionado municipal de Juchitán, para hacerse cargo de manera temporal de la administración y operatividad del municipio.

El hombre, quien se desempeñaba como director del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, estará en el cargo durante 90 días, antes de que se integre un concejo municipal.

Respecto a esa designación, Sheinbaum destacó que se trata de una persona que no pertenece a ningún partido político.

“Es un ciudadano que fue muy reconocido hace algunos meses por un problema que hubo con el gobierno del estado, donde él defendió a los bomberos y al trabajo que realizaba; es una persona muy reconocida en el municipio”, indicó.

Expuso que su nombre salió durante una consulta que se hizo a diversos ciudadanos, por lo cual fue quien tomó la coordinación de la zona.

La titular del Ejecutivo federal abundó que las primeras palabras de Vásquez al asumir el cargo fueron de unidad para Juchitán y también para convocar a todos los sectores para fortalecer las actividades en el municipio.

SPB