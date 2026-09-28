Seguridad

Muere Hombre Baleado Dentro de Domicilio en Colonia El Manantial de Nava, Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) investiga los hechos ocurridos la madrugada de este domingo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) investiga los hechos ocurridos la madrugada de este domingoEl hombre fue encontrado con varios impactos de bala en el domicilio. Foto: N+

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El hombre fue encontrado con varios impactos de bala en el domicilio

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