Un hombre murió durante la madrugada, luego de ser atacado con un arma de fuego en un domicilio de la colonia El Manantial, en el municipio de Nava.

Los hechos fueron reportados cerca de las 4:30 horas sobre la calle Manantial El Chorro, luego de que se alertara a las corporaciones de seguridad sobre una persona que había resultado herida por arma de fuego.

Elementos policiales se trasladaron hasta el domicilio y, al arribar, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaba varios impactos de bala.

El área fue asegurada para permitir las diligencias correspondientes por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Posteriormente, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley para determinar formalmente la causa de muerte.

La FGEC abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, establecer la identidad del fallecido y determinar la posible responsabilidad de quien o quienes hayan participado en este ataque.