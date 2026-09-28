Seguridad

Mujer Recibe Medidas de Protección Tras ser Atacada a Golpes por su Padre en Guadalajara

La agresión quedó captada en cámaras de vigilancia y, en ella, se puede observar como el hombre la amenaza con un machete

agresión a mujer en GuadalajaraLa joven fue atacada en varias ocasiones por su padre. Foto: Gobierno de México

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En Jalisco, una joven denuncia a su padre por intento de feminicidio. Cámaras captaron la agresión con machete. La policía ya tomó medidas.

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