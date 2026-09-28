Mujer Recibe Medidas de Protección Tras ser Atacada a Golpes por su Padre en Guadalajara

Una joven de 23 años denunció a su padre en la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego que, de una confrontación familiar, se registrara un supuesto intento de feminicidio. La víctima ya tiene medidas de protección.

A través de redes sociales, la joven compartió las imágenes captadas por cámaras de seguridad de su propia casa; en ellas, se observa como su padre la amenazó con un machete y después la golpea.

La mujer, en repetidas ocasiones, le pide que pare y menciona esta siendo grabado. A pesar de esto, la violencia escaló.

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Tras lo ocurrido, la joven presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco y ,por su parte, la Policía de Guadalajara informó que ya dictó medidas de protección a su favor, las cuales incluyen la entrega de un dispositivo Pulso de Vida con línea directa 24/7 al sistema C5.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2026 se registraron 9 mil 45 casos de violencia familiar en Jalisco.