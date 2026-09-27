Familia de Cuatro Integrantes Desaparece Tras Creciente de Arroyo en Talpa de Allende

Las lluvias registradas durante la tarde y noche provocaron afectaciones en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende, donde la creciente de un arroyo ocasionó el colapso estructural de tres viviendas y dejó a cuatro personas desaparecidas, integrantes de una misma familia: los padres y sus dos hijos menores de edad.

Además, se reportaron daños en dos puentes de concreto, mientras que en distintos puntos de la carretera estatal 555, que conecta Talpa de Allende con Tomatlán, se registraron derrumbes y deslaves que complican la circulación por esta vía.

Ante la emergencia, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantiene un operativo de búsqueda a pie, principalmente aguas abajo de la zona afectada, en un intento por localizar a los cuatro integrantes de la familia. También fue instalado un Puesto de Comando para coordinar las labores de atención y respuesta.

Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa.



Desde temprano, establecí comunicación con la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 27, 2026

Como parte del operativo, los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco fueron activados para realizar una evaluación aérea de los daños en carreteras y apoyar con el traslado de personal y recursos hacia la zona afectada. De manera paralela, autoridades realizan una evaluación rápida para identificar otros posibles daños en La Cuesta y comunidades cercanas.