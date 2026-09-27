Accidentes

Familia de Cuatro Integrantes Desaparece Tras Creciente de Arroyo en Talpa de Allende

Dos menores y sus padres están desaparecidos tras una tormenta en la comunidad de La Cuesta, en Jalisco

Buscan a familia desaparecida en Talpa de Allende.Buscan a familia desaparecida en Talpa de Allende. Foto: Protección Civil Jalisco

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Protección Civil mantiene la búsqueda de una familia de cuatro integrantes, mientras se evalúan daños provocados por la tormenta en la comunidad de La Cuesta, Jalisco

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