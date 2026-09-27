Accidentes

Un Joven Cayó de un Poste de Alumbrado Público en Puebla

El hombre resultó herido y Protección Civil acordonó la zona por cables de electricidad que quedaron expuestos

El poste colapsó junto con la víctima en la tercera sección de la colonia.El poste colapsó junto con la víctima en la tercera sección de la colonia. Foto: PC Estatal

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Un joven de 26 años sufre accidente al caer de un poste de luz en Puebla. Protección Civil asegura la zona por peligro de cables expuestos.

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