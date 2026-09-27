Un Joven Cayó de un Poste de Alumbrado Público en Puebla

Un joven de 26 años fue atendido por personal de Protección Civil Municipal tras caer de un poste de alumbrado público en la colonia Guadalupe Hidalgo tercera sección.

El Gobierno de Puebla confirmó el suceso, y a través de la Coordinación de Protección Civil del Estado se atendió a la persona lesionada. Fue necesario acordonar la zona con cinta barricada debido a que quedaron cables de luz expuestos.

🚨 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió a un joven de 26 años que cayó de un poste de alumbrado mientras realizaba trabajos, en la colonia Guadalupe Hidalgo Tercera Sección, Puebla.



🩺 Protección Civil Municipal quedó a cargo del paciente. Se delimitó el área… pic.twitter.com/5UumglGpYf — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 27, 2026

En otro punto de la ciudad se reportó una joven estuvo en riesgo de caída desde el puente de Loreto, sobre la Diagonal Defensores de la República. Autoridades cerraron la circulación para atender la emergencia.

Horas más tarde se reabrió el paso, después que la mujer fue puesta a salvo.

Con información de N+

JAPR