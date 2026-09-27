¿Necaxa vs América Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido Hoy En Vivo de Liga MX; Horario

La décima fecha termina este domingo con el encuentro entre las Águilas y los Rayos y debido a que ambos equipos buscan volver a la senda del triunfo, muchos aficionados quieren saber a qué hora y en qué canal van a pasar el partido de Necaxa vs América, por acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisiónen vivo gratis del juego de hoy en México, correspondiente a la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.
Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:10 horas (9:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 27 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Victoria, recinto que se ubica en la entidad de Aguascalientes. Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:
20:10 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.
21:10 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.
22:10 pm en Cancún, Quintana Roo.
Guillermo Almada no va a poder contar con Israel Reyes, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Óscar Perea, pues actualmente están convocados con sus selecciones. Por parte del Necaxa, Juan Reynoso cuentan con equipo completo para tratar de conseguir los tres puntos y dejar la parte baja de la tabla general.
Necaxa vs América: ¿Canal de transmisión es por TV abierta en vivo?
Si no tienes dónde ver Necaxa vs América, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.
Dónde ver Necaxa vs América en vivo
Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido del Necaxa vs América va a estar disponible en vivo online gratis en México a través delLiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 10 de la Liga MX 2026.