Futbol

¿Necaxa vs América Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido Hoy En Vivo de Liga MX; Horario

Checa a qué hora juega el América vs Necaxa y en qué canal pasan el partido este domingo, así sabrás dónde ver la transmisión del juego de Jornada 10 de la Liga MX 2026

Necaxa vs América pasa por un canal de TV gratis dónde ver el partido hoy en vivo de Liga MX 2026 horario del juegoEl partido del América contra Necaxa se juega sin seleccionados. Foto: Cuartoscuro

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