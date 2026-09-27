¿Necaxa vs América Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido Hoy En Vivo de Liga MX; Horario

La décima fecha termina este domingo con el encuentro entre las Águilas y los Rayos y debido a que ambos equipos buscan volver a la senda del triunfo, muchos aficionados quieren saber a qué hora y en qué canal van a pasar el partido de Necaxa vs América, por acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del juego de hoy en México, correspondiente a la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

Este compromiso se lleva a cabo a mitad de la Fecha FIFA, dónde Rafael Márquez hace su debut como nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Por esa razón los azulcremas cuentan con varias ausencias, pues algunos de sus jugadores fueron convocados por sus respectivos combinados.