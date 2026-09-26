¿A Qué Hora es México vs Colombia En Vivo? Horario y Posible Aineación del Juego del Tri

La Selección Mexicana regresa a las canchas luego del fervor generado durante la Copa del Mundo. En esta ocasión se enfrentan en un amistoso a Los Cafeteros, en un juego que marca el debut de Rafael Márquez como director técnico. En N+ te damos a conocer a qué hora es el México vs Colombia.

El encuentro ya tiene también canales de transmisión y se llevará a cabo en M&T Bank Stadium ubicado en la ciudad de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. En esta fecha FIFA, el Tri encarará cuatro partidos como preparación para su participación en la Nations League de Concacaf 2026, juego que se disputará el próximo 17 de noviembre en Monterrey.

El exjugador del Barcelona ya presentó su primera convocatoria, que cuenta con la base de jugadores que estuvieron en el Mundial 2026, aunque con algunas ausencias, como es el caso de Julián Quiñones.

Esta no será una primera prueba fácil tanto para el michoacano como para la escuadra tricolor, pues históricamente, Colombia no ha sido un rival fácil.

Las selecciones nacionales se han enfrentado en 35 partidos. El conjunto azteca tiene los números a su favor, aunque no ha sido así en los últimos partidos.

¿A qué hora es México vs Colombia hoy?

El primer partido de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA se disputará este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas en vivo, tiempo del centro de México.

Estos son los horarios del partido en distintas ciudades del país:

18:00 horas en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

19:00 horas en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:00 horas en Cancún, Quintana Roo.

La transmisión del partido de la Selección Mexicana vs Colombia se podrá ver en TV abierta a través de la señal de Canal 5, en TV de paga por TUDN y en línea a través de ViX.

¿Cuál es la posible alineación de la Selección Mexicana hoy?

México

Raúl Rangel.

Jorge Sánchez.

Israel Reyes.

Johan Vásquez.

Mateo Chávez.

Erik Lira.

Álvaro Fidalgo.

Gilberto Mora.

Hirving Lozano.

Roberto Alvarado.

Armando González.

Colombia