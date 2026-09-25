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Manchester City, Culpable por Más de 100 Irregularidades Financieras en la Premier League

La Premier League acusó en febrero de 2023 al club inglés de no proporcionar información precisa

Partido Manchester City vs SunderlandPartido Manchester City vs Sunderland. Foto: Reuters | Archivo

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La Premier League acusa al Manchester City de no cumplir con el 'fair play' financiero. ¿Perderán títulos? Más detalles sobre las posibles sanciones.

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