Manchester City, Culpable por Más de 100 Irregularidades Financieras en la Premier League

El Manchester City fue declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras, según informaron hoy medios deportivos como The Athletic.

El club de futbol inglés negó las acusaciones en reiteradas ocasiones, sin embargo, la comisión independiente que falló sobre el caso lo consideró culpable en prácticamente todos los casos en los que había sospechas. Posteriormente, se informará si habrá sanciones contra el Manchester City.

En febrero de 2023, la Premier League acusó al club de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018; de no cumplir con el fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018; y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018.

Además, la Premier League lo señaló de no cooperar con las investigaciones que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El club inglés contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar sanciones.

¿Qué sanción podría recibir el Manchester City?

De acuerdo con el manual de la Premier League inglesa, las sanciones contra el Manchester City podrían ir desde una advertencia hasta el retiro de puntos en el campeonato o, en el caso más extremo, la expulsión del torneo.

El retiro de puntos puede aplicarse con efectos retroactivos, lo que podría costarle al club la pérdida de algunos títulos, según The Athletic.

En la década que investigó la Premier League, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el Manchester City ganó tres ligas, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.

Con información de EFE.

RMT