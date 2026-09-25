Sociedad

¿Qué Municipio del Estado de Veracruz Tiene Más Habitantes, Según el INEGI?

La población en la entidad veracruzana continúa en aumento, así lo informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística tras publicar los resultados del reporte de población

Población México 2026: Qué Municipio Veracruz Tiene Más Habitantes Según INEGIDel total de habitantes en la entidad, el 30.5% se encuentran casados, mientras que el 33.8% permanecen solteros. Foto: N+

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Con 7,902,505 habitantes, Veracruz sigue creciendo. Conoce cómo se distribuyen las viviendas y los servicios en el estado según el último reporte del INEGI.

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