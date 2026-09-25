¿Qué Municipio del Estado de Veracruz Tiene Más Habitantes, Según el INEGI?

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer el Panorama Sociodemográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2025, en el que se da información acerca de diferentes rubros, entre ellos, la población que hay en el estado veracruzano.

Según lo reportado, la entidad veracruzana, la cual tiene una superficie total de 71,829.5 km² y está dividida en 212 municipios, existe una población total de 7,902,505 personas, siendo el municipio de Veracruz el que alberga una mayor cantidad de habitantes, con 615,780, de los cuales el 47.3% son hombres y el 52.7% son mujeres.

Del total de habitantes en la entidad, el 30.5% se encuentran casados, mientras que el 33.8% permanecen solteros, 21.6% viven en unión libre, al menos un 5.7% están separados, 1.6% divorciados, mientras que el 6.7% son viudos. Este estudio está basado en una población de 12 años y más según su situación legal.

¿Cómo se distribuye la vivienda en la entidad?

Según el INEGI, en Veracruz hay un total de 2,537,513 viviendas particulares habitadas, lo cual representa el 6.4% del total nacional. El 71.5% de los habitantes cuentan con una casa propia, el 13% viven en un inmueble alquilado, el 13.1% residen con un familiar o en una vivienda prestada, mientras que el 2.4% se encuentran en otra situación.

De estas viviendas, el 99.2% cuentan con energía eléctrica, el 68.2% disponen de agua entubada; en cuanto al drenaje, al menos el 94.1% cuentan con este servicio, el 98.7% cuentan con servicio sanitario, 64.2% tienen tinaco y un 15.9% utilizan cisternas o aljibes.

Estos son los bienes y servicios con los que cuentan los veracruzanos

Se dio a conocer que dentro de los hogares, el 72.9% de los habitantes cuentan con lavadora, el 87.5% con refrigerador, el 32.5% tiene automóvil, el 24.1% se traslada en motocicleta, el 11.3% en bicicleta y un 2.0% cuenta con calentador solar.

Asimismo, vemos una disminución en cuanto al uso de líneas telefónicas fijas, pues solo el 21.5% de la población cuenta con este servicio, mientras que, por el contrario, los teléfonos celulares van a la alza con un 92.4% de usuarios en la entidad veracruzana.

En el reporte, se da a conocer que al menos 28.0% cuenta con computadora, mientras que 67.1% cuenta con el servicio de internet. Asimismo, se dio a conocer que 83.3% de los habitantes cuenta con un televisor; sin embargo, solo el 27.6% cuenta con el servicio de televisión de paga.