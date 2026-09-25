Se Abre Socavón de 100 Metros Tras Lluvias en Ciudad Juárez

Las recientes lluvias registradas en Ciudad Juárez provocaron severas afectaciones en vialidades y viviendas, principalmente en la colonia Águilas de Zaragoza, donde una calle de terracería se abrió en el cruce de Alfredo Orta y Hermenegildo Orta.

De acuerdo con los vecinos de la zona, la fuerza del agua provocó el desprendimiento del terreno y generó un socavón de aproximadamente 100 metros. Esto dejó una vivienda en riesgo de colapsar y un vehículo atrapado en el interior. Además, varios árboles fueron derribados y algunos postes resultaron afectados, dejando al sector sin energía eléctrica.

Hasta el lugar arribaron elementos de Protección Civil para realizar las labores correspondientes. De acuerdo con el reporte de la dependencia, tres viviendas se encuentran en riesgo de caer y siete más resultaron afectadas por el agua y la tierra arrastrada, por lo que el acceso al área se mantiene delimitado.

Durante las primeras horas del viernes, personal de Servicios Públicos inició con los trabajos para retirar la tierra acumulada en calles aledañas, mientras se espera el arribo de personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para revisar posibles daños en las tuberías y posteriormente realizar los trabajos para cubrir el socavón.