Sociedad

Se Abre Socavón de 100 Metros Tras Lluvias en Ciudad Juárez

Tres viviendas se encuentran en riesgo de colapsar, por lo que autoridades mantienen delimitada la zona

Socavón de 100 Metros Tras LluviasSocavón de 100 Metros Tras Lluvias. Foto: N+

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Las lluvias en Ciudad Juárez dejan un enorme socavón de 100 metros, poniendo en peligro viviendas y dejando sin luz a la colonia Águilas de Zaragoza

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