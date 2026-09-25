Seguridad

Encañonan a Niño para Robarse una Camioneta en Puebla; Familia Pide Ayuda

Un menor de cuatro años y su madre fueron amenazados a punta de pistola durante un asalto en la lateral de Lomas de Angelópolis

Roban camioneta a punta de pistola en Lomas de Angelópolis, Puebla.Roban camioneta a punta de pistola en Puebla. Foto: Instagram @Brujimielrg

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Un niño de 4 años y su madre fueron amenazados a punta de pistola en Puebla durante un asalto; La familia pide ayuda para recuperar su camioneta robada.

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