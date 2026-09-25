Encañonan a Niño para Robarse una Camioneta en Puebla; Familia Pide Ayuda

Una familia vivió momentos de tensión luego de sufrir un asalto a mano armada cuando se encontraban sobre la lateral de la autopista Puebla-Atlixco a la altura de Santa Clara Ocoyucan; durante el atraco, un menor de cuatro años fue encañonado por lo que su madre tuvo que entregar sus pertenencias.

De acuerdo a los hechos, cerca de las 20:30 horas los delincuentes interceptaron a la familia cuando se encontraban al interior de la unidad en inmediaciones de Lomas de Angelópolis; debido a que fueron amenazados a punta de pistola, les entregaron las llaves, tarjetas e identificaciones.

Los sujetos procedieron a escapar a bordo de la camioneta color azul turquesa con placas de circulación UFP-694-B, sin imaginarse que el delito quedó registrado por cámaras de seguridad.

Brujimielrg narró en sus redes sociales cómo ocurrieron los hechos en donde confirmó que tuvo que llevarse cargado al niño de cuatro años a un lugar seguro mientras que otro de sus hijos se resguardaba entre la hierba, esto agregó: "Fue un intento de homicidio porque encañonaron a un niño de cuatro años"

Se sabe que un celular permaneció dentro del vehículo, lo que permitió a las autoridades rastrear el recorrido de los sujetos hasta una casa con una obra en construcción.

De acuerdo a la narración, ahí fue ubicado un joven con el dispositivo móvil, quien se los devolvió asegurando haberlo encontrado tirado, sin mayores indicios del vehículo.

Los afectados procedieron a emitir la denuncia formal del robo para proceder con las investigaciones, cabe destacar que la afectada asegura que ya recibió llamadas de extorsión en donde aseguran tener la camioneta.

Brujimielrg lamentó los hechos y mandó este mensaje: ""me duele mucho porque fue un sueño que poco a poco fui construyendo(..) me dolió porque trato de ayudar siempre a la gente"

Un día después, confirmó que su camioneta fue localizada en inmediaciones de Santa Clara Ocoyucan, la mujer mencionó que en su interior se encontraban sus tarjetas bancarias e identificaciones, sin embargo, los delincuentes le hicieron varios daños al vehículo; por último agradeció por u apoyo al Ayuntamiento de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyuca.

Con información de N+

MCS