Detienen a Presunto Responsable de Homicidio y Lesiones en Jardines del Rubí, Tijuana

Un hombre murió y otro resultó lesionado por impactos de arma de fuego durante un ataque registrado en la colonia Jardines del Rubí, en Tijuana.

La agresión ocurrió la noche del miércoles 23 de septiembre sobre la avenida Miraflores, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar.

A su llegada, localizaron a un hombre que ya no contaba con signos vitales, mientras que una segunda persona recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), tras recibir el reporte de la agresión, agentes municipales ubicaron a una persona que coincidía con las características físicas señaladas como las del probable atacante.

Durante una revisión preventiva, los oficiales localizaron diversos envoltorios que contenían sustancias prohibidas, por lo que fue detenido quien se identificó como Oscar David ‘N’, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

La SSPCM informó que el detenido coincide con las características físicas de la persona señalada como responsable de la agresión. Asimismo, la motocicleta en la que se trasladaba reúne características similares a la unidad presuntamente utilizada durante el ataque.

Oscar David ‘N’ y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica y establecerá, conforme a derecho, su probable responsabilidad por los delitos contra la salud, homicidio y lesiones.

La Fiscalía General del Estado será la autoridad encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos.

APG