Homicidios

Detienen a Presunto Responsable de Homicidio y Lesiones en Jardines del Rubí, Tijuana

Un hombre murió y otro resultó lesionado durante un ataque armado, la Policía Municipal detuvo a un hombre señalado como probable responsable

Detienen a Presunto Responsable de Homicidio y Lesiones en Jardines del Rubí, TijuanaDetienen a Presunto Responsable de Homicidio y Lesiones en Jardines del Rubí, Tijuana | Foto: SSPCM

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