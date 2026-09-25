Últimos Días para Recibir Apoyo de 9,500 Pesos para Jóvenes de 15 a 25 Años: Link de Registro
Si estás buscando una ayuda económica, consulta dónde te puedes registrar para recibir el apoyo Bienestar de 9,500 pesos
Si estás buscando una ayuda económica, consulta dónde te puedes registrar para recibir el apoyo Bienestar de 9,500 pesos
Llegaron los últimos días del registro para recibir el apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años, y si aún no haces la solicitud, acá te traemos el link para hacer la inscripción y asegures tu ayuda económica en 2026.
Desde antes de que iniciara el periodo de incorporaciones, en N+ te dijimos las fechas y requisitos de este programa dirigido para hombres y mujeres, así como los pasos para inscribirte y no perder la oportunidad de obtener el dinero.
Los jóvenes de 15 a 25 años tienen hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026 para hacer su solicitud en línea a la Beca Benito Juárez Media Superior, por lo que aún cuentan con algunos días para inscribirse.
La Beca Benito Juárez ofrece una ayuda de 1,900 pesos bimestrales a lo largo del ciclo escolar, que va de septiembre a junio, es decir que en total son cinco pagos, por lo que se otorgan 9,500 pesos.
Las personas que deseen hacer el registro deben ingresar a la página oficial de la Beca Benito Juárez Media Superior, en el siguiente link: www.becabenitojuarez.gob.mx/. Ahí deberán iniciar sesión con su Llave MX.
En caso de no tener esta cuenta primero deben crearla en este enlace: www.llave.gob.mx/. Aquí te decimos los pasos para hacerla. Posteriormente, podrán iniciar el registro en línea para recibir el apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años.
Es importante aclarar que esta Beca Bienestar apoya a todos los estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas, por lo que no existe un mínimo de edad para solicitarla, pero 15 años es la edad promedio al entrar a este nivel.
PPP