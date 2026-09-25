Últimos Días para Recibir Apoyo de 9,500 Pesos para Jóvenes de 15 a 25 Años: Link de Registro

Llegaron los últimos días del registro para recibir el apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años, y si aún no haces la solicitud, acá te traemos el link para hacer la inscripción y asegures tu ayuda económica en 2026.

Desde antes de que iniciara el periodo de incorporaciones, en N+ te dijimos las fechas y requisitos de este programa dirigido para hombres y mujeres, así como los pasos para inscribirte y no perder la oportunidad de obtener el dinero.

¿Cuándo termina el registro del apoyo de 9,500 en 2026?

Los jóvenes de 15 a 25 años tienen hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026 para hacer su solicitud en línea a la Beca Benito Juárez Media Superior, por lo que aún cuentan con algunos días para inscribirse.