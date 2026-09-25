Abren Módulos para Registro Exprés a Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años con Valor de $600,000

El popular programa del Bienestar que da un apoyo con valor de 600 mil pesos vuelve con registro exprés en septiembre 2026 para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por eso checa qué documentos necesitas para inscribirte en los cuatro módulos que se encuentran abiertos en México.

Después de las fiestas patrias varias Becas Bienestar abrieron registro, por eso en una nota ya te dijimos cómo registrarte al apoyo de 9,500 pesos para jóvenes de 15 a 25 años y los requisitos que piden para hacer la inscripción en línea a Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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¿Dónde están los módulos de registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 18 a 64 años?

El programa del que te hablamos es Vivienda para el Bienestar y el registro que tiene CONAVI abierto en septiembre 2026 es en Querétaro y Puebla, ambos en el centro de México. Los módulos se encuentra abiertos desde las 10:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde en las siguientes ubicaciones:

Auditorio Municipal de Tequisquiapan: Calle Guillermo Prieto S/N, Col. Centro, C.P. 76750, Tequisquiapan, Querétaro. Horario de atención de 10:00 a 2:00 de la tarde.

Centro Integrador: Prolongación Miguel Hidalgo S/N, Col. San Bernardino, C.P. 74450, Izúcar de Matamoros, Puebla. Horario de atención de 09:00 a 4:00 de la tarde.

Galera Municipal: Calle 5 de Mayo S/N, Col. Centro, C.P. 73000, Francisco Z. Mena, Puebla. Horario de atención de 09:00 a 3:00 de la tarde.

Polideportivo Zacatlán: Calle Santa Elena S/N, Col. Unidad Deportiva, C.P. 73310, Zacatlán, Puebla. Horario de atención de 09:00 a 3:00 de la tarde.

¿Cómo inscribirse al apoyo Bienestar con valor de 600 mil pesos en septiembre 2026?

El registro va a estar abierto en los módulos CONAVI hasta el sábado 26 de septiembre. Durante ese tiempo los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos para hacer el trámite presencial:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Recuerda que el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años de Vivienda Bienestar da prioridad en 2026 a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una casa o departamento a un precio mucho menor que su valor comercial.

AO