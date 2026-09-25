Programas sociales

Abren Módulos para Registro Exprés a Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años con Valor de $600,000

Vuelve el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años y durante algunos días días de septiembre 2026 se va a poder solicitar la entrada el programa

Abren módulos de registro exprés al apoyo Bienestar de 18 a 64 años con valor de 600,000 pesos cómo inscribirse en septiembre 2026El apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 18 a 64 años tiene registro en septiembre 2026. Foto: Facebook CONAVI

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Abre Registro Exprés Apoyo Bienestar 18 a 64 Años de $600,000: Módulos y Cómo Inscribirse en Septiembre 2026 | N+