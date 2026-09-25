Internacional

Trump Recibe a Xi en Cena en la Casa Blanca: 'Amistad EUA-China Fue Forjada en Sangre y Fuego'

Trump reconoció las diferencias entre ambos sistemas políticos, pero destacó que 'los lazos entre nuestros pueblos perduran'

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Foto: ReutersEl presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Foto: Reuters

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