El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves una cena de Estado en honor a su homólogo chino, Xi Jinping, en el Salón Este de la Casa Blanca, en un encuentro marcado por gestos de cordialidad entre ambos mandatarios pese a las tensiones que persisten entre las dos potencias.

Durante su discurso, Trump reconoció las diferencias entre ambos sistemas políticos, pero destacó que "los lazos entre nuestros pueblos perduran, y nunca nos hemos llevado mejor". El mandatario estadounidense también obsequió a Xi una estatua de águila calva para que se la lleve a China y brindó por lo que llamó "la larga relación entre China y Estados Unidos".

Por su parte, Xi Jinping resaltó que la amistad entre ambas naciones fue "forjada en sangre y fuego" y expresó su confianza en que esa relación "seguramente perdurará a través de las generaciones".

El mandatario chino afirmó que sostuvo con Trump "intercambios sinceros y profundos" que permitieron llegar a un entendimiento común sobre distintos temas, e invitó a Washington a "escribir un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales. Xi también brindó por la salud del presidente estadounidense y la primera dama.

En un momento de la velada, Trump se apartó del discurso preparado para invitar a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a conocer las obras del nuevo salón de baile que se construye en la Casa Blanca. "Tenía que hacerlo", dijo el mandatario antes de invitar a los asistentes a cruzar una cortina al fondo del salón para ver el proyecto, que según él está a un año de completarse.

Trump comentó que los presidentes estadounidenses llevan "150 años" buscando construir un espacio de este tipo en la residencia presidencial, y bromeó con que el nuevo salón podría albergar a más de mil personas, muy por encima de las 145 que caben en el recinto donde se celebró la cena.

El proyecto ha estado en el centro de una disputa legal desde que la Administración Trump demolió el ala este de la Casa Blanca para dar paso a la construcción. Aunque un tribunal federal de apelaciones había ordenado detener las obras al considerar que se requería autorización del Congreso, la Corte Suprema permitió que los trabajos continuaran mientras avanza el litigio, sin resolver aún sobre la legalidad del proyecto.

A la cena asistieron varios líderes del sector tecnológico y empresarial estadounidense, entre ellos Jeff Bezos, de Amazon; Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Tim Cook, de Apple, y Sam Altman, de OpenAI. A diferencia de la visita que Trump realizó a Pekín en mayo, Xi no llegó a Washington acompañado de una delegación empresarial.

El brindis inicial de la noche se hizo con un espumoso californiano de la misma bodega cuyo vino sirvió de brindis entre Richard Nixon y Zhou Enlai durante la primera visita de un líder estadounidense a China, en 1972.

Con información de EFE

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