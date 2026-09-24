Internacional

Cárteles Mexicanos en África: Así Operan los Laboratorios de Metanfetamina

Las operaciones detectadas en África forman parte de una expansión internacional de los grupos mexicanos

Operativos en África, la policía de Kenia inspecciona cargamento de más de una tonelada de metanfetaminaLas operaciones detectadas en África forman parte de una expansión los grupos mexicanos. Foto: Reuters

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Cárteles mexicanos expanden su operación a África: detectan laboratorios de metanfetamina en Nigeria y Sudáfrica.

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