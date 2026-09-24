Los cárteles mexicanos han ampliado sus operaciones hacia África y ya no utilizan el continente únicamente como una ruta para el tráfico de drogas. Investigaciones internacionales documentan la instalación de laboratorios de metanfetamina en países como Nigeria, Sudáfrica y Kenia, mediante alianzas con organizaciones criminales locales.

Un análisis publicado por Brookings en junio del 2026 señala que grupos mexicanos del crimen organizado han expandido sus operaciones internacionales de producción y tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo con la investigación, organizaciones mexicanas han establecido laboratorios en África y han colaborado con actores criminales locales para desarrollar las capacidades de producción.

El modelo identificado consiste en aprovechar redes criminales e infraestructura existentes en los países donde se instalan las operaciones. El análisis señala que, cuando no cuentan con integrantes de comunidades mexicanas en esos territorios, las organizaciones pueden enviar desde México a personas encargadas de tareas técnicas y logísticas para poner en marcha los laboratorios.

Nigeria se ha convertido en uno de los principales ejemplos de esta expansión. En mayo de 2026, la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) desmanteló un laboratorio industrial de metanfetamina oculto en una zona forestal del estado de Ogun.

Durante el operativo fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos y varios ciudadanos nigerianos. La autoridad reportó el aseguramiento de 2 mil 419.48 kilogramos de metanfetamina, entre producto terminado y líquido, además de sustancias y equipo relacionados con la operación del laboratorio.

La NDLEA describió el caso como una organización transnacional integrada por operadores nigerianos y mexicanos. La investigación derivó posteriormente en procesos judiciales contra los detenidos por cargos relacionados con la instalación y operación de un laboratorio clandestino y la producción de metanfetamina.

El caso no fue aislado. En junio, la misma agencia informó del desmantelamiento de otro laboratorio industrial en una zona forestal del estado de Oyo, también vinculado con una organización nigeriano-mexicana.

En septiembre, la NDLEA informó además sobre el desmantelamiento de otro laboratorio y la detención de un ciudadano mexicano señalado como presunto integrante de una red dedicada a la producción de metanfetamina. La agencia indicó que las investigaciones permitieron identificar una red más amplia de instalaciones clandestinas en Nigeria.

Sudáfrica también aparece en las investigaciones. En mayo, las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino en la provincia de North West, donde fueron detenidas 11 personas, entre ellas cinco ciudadanos mexicanos.

La policía sudafricana informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 481 kilogramos de metanfetamina, además de equipo, sustancias químicas y armas de fuego. Las autoridades indicaron que se trataba del cuarto laboratorio detectado en Sudáfrica con presuntos vínculos mexicanos.

De acuerdo con la publicación de Brookings, Nigeria, Sudáfrica y Kenia ofrecen condiciones que pueden resultar atractivas para las organizaciones criminales transnacionales debido a sus redes locales, conexiones comerciales y rutas internacionales, además de capacidades criminales ya existentes. La investigación sostiene que estas condiciones permiten a los grupos mexicanos ampliar la producción y buscar nuevos mercados.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también identifica un crecimiento del tráfico de metanfetamina en África. Su Informe Mundial sobre las Drogas 2026 señala que Nigeria y Sudáfrica fueron los principales países africanos reportados como puntos de salida de esta droga entre 2021 y 2024.

El cambio representa una expansión del papel que África desempeña dentro de las redes criminales vinculadas con organizaciones mexicanas. Aunque el continente continúa siendo una ruta para el tráfico de cocaína hacia Europa y para el movimiento de precursores, ahora también se utiliza como territorio para producir metanfetamina destinada a mercados locales e internacionales.

Las operaciones detectadas en África forman parte de una expansión internacional de los grupos mexicanos, que también han establecido redes y laboratorios en Europa y mantienen posibles conexiones con mercados de otras regiones.

PT